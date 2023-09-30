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Haberler Muğla İngiliz paraşütçü plaja çakıldı

İngiliz paraşütçü plaja çakıldı

MURAT YALÇIN
İngiliz paraşütçü plaja çakıldı
MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde Belcekız plajına sert iniş yaparak yaralanan İngiliz paraşütçünün yardımına jandarma ekipleri yetişti. Türkiye'ye tatile gelen İngiliz yamaç paraşütü tutkunu Gerald Nelson Babadağ'dan Ölüdeniz' e tekli (single) uçuş yaptıktan sonra Belcekız Plajı'na iniş yapmak isterken sert rüzgara yakalanınca kumsala çakıldı. Gerald Nelson 'un düşüşünü görenler jandarmaya haber verdi. Vücudunda kırıklar bulunan İngiliz paraşütçü Nelson yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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