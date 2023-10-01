Akyaka azmağında dalgıçlar dip temizliği yaptı

SAKİN kent ünvanı alan Muğla'nın Ula ilçesine bağlı turistik Akyaka mahallesinde dalgıçlar çevre temizliğine dikkat çekmek maksadıyla Azmak suyunda dip temizliği gerçekleştirdi. Ünlü sunucu ve çevre gönüllüsü Savaş Karakaş'ında katıldığı temizlikte yaklaşık 1 saatte 10 büyük torbalık çöp toplandı.

'Sıfır atık mavi ' etkinlikleri çerçevesinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve MUÇEV koordinesinde Akyaka Kadın azmağı dibinde 8 dalgıç temizlik yaptı. Çevre temizliğine dikkat çekmek amacı ile yapılan etkinlikte, gezi teknelerinin sürekli azmak üzerinde seyahat etmesi ile zaman zaman tehlikeli anlar yaşansa da bir saatlik dalış sonucunda içlerinde tabak, çanak, araba lastiği, plastik atıklar ve başka atıklardan oluşan yaklaşık 300 kilogram çöp toplandı.