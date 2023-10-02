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Haberler Muğla Rus milyarderin Yatı “Aurora” Fethiye’de

Rus milyarderin Yatı “Aurora” Fethiye’de

Rus milyarder Andrey Molchanov ait 74 metre uzunluğundaki Cayman Adaları bayraklı “Aurora” Muğla'nın Fethiye ilçesine gelerek 2 milyon 700 bin TL’lik yakıt aldı.,

İHA
Rus milyarderin Yatı “Aurora” Fethiye’de

Bir süredir Göcek ve çevresinde misafirlerini ağırlayıp mavi yolculuk yaptırdığı öğrenilen Rus milyarder Andrey Molchanov ait 74 metre uzunluğundaki Cayman Adaları bayraklı Aurora Fethiye limanına demir attı.

2017 yılında Lürssen tarafından Kuzey Almanya daki Rendsburg tersanesinde üretilen Aurora'ya İzmir'den getirilen 100 bin litre yakıt ikmali karadan gerçekleştirildi.

Yaklaşık 2 milyon 700 bin TL değerinde döviz bıraktığı öğrenilen Aurora ortalama 18 deniz mili hızıyla ilgi toplayan 6 lüks kamarasında 12 konuk ağırlayabilen oldukça dikkat çeken özelliklere sahip mega yatlar arasında gösteriliyor.

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