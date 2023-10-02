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Haberler Muğla Zodyak botlar çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

Zodyak botlar çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

ERDOĞAN CANKUŞ
Zodyak botlar çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesi Göcek Adası çevresinde meydana gelen kazada, iki zodyak botunun çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralandı. Muğla'da seyir fenerleri olmadığı belirlenen sürat motoru ile seyir fenerleri bulunan zodyak bot çarpıştı. Kaza önceki gece saat 21.50 sıralarında Göcek Körfezi girişinde meydana geldi. Çarpışma sonrasında Betül Çimen hayatını kaybetti, Burak Uğur ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yaralı Burak Uğur'un durumunun çok ağır olduğu bildirildi. Kazaya karışan diğer botun sürücüsü K.T. gözaltına alındı. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

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