Bodrum için alarm zilleri çalıyor! Barajda su tamamen bitti

Türkiye'nin ve dünyanın en önemli turizm kentlerinden Bodrum'un içme ve kullanma su ihtiyacının karşılandığı iki barajdan birisi olan ve 17 milyon 530 bin metreküp su tutma hacmi bulunan Bodrum Mumcular Mahallesi'nde bulunan barajda su kalmadı.

Son yıllarda yaşanan kuraklık ve artan su kullanımından kaynaklı olarak seviyesi geçtiğimiz yıllara göre çok düşük kalan Mumcular Barajı'ndaki su tükendi. Bodrum Mumcular Barajı'nda su seviyesinin yüzde 8 dolaylarına düşmesi üzerine baraj kapatılarak su iletimi kesildi.

BARAJDAN ALINAN SU GEÇTİĞİMİZ YILA GÖRE YÜZDE 50 DÜŞMÜŞTÜ

17 milyon 530 bin metreküp dolum hacmine sahip olan Mumcular Barajı'nda 1 Ocak 2023 itibariyle sadece 6,37 milyon metreküp su depolanabildi. Su rezervlerinin düşüklüğü nedeniyle yaz aylarında daha büyük su sorunlarının yaşanmaması için 25 Nisan'a kadar Mumcular Barajı'ndan su alınmadı. 26 Nisan itibariyle barajdan su alınarak Bodrum halkına verilmeye başlandı. Bu süreçte ise Bodrum'un kış nüfusunun yaz nüfusuna göre düşük olması nedeniyle alternatif su kaynaklarından besleme yapıldı. Barajın DSİ tarafından yüzde 66'lık kısmının tarımsal sulama, yüzde 36'lık kısmının ise içme suyu olarak verilmesi nedeniyle bu yıl sadece Mumcular Barajı'ndan Bodrum'a 3,38 milyon metreküp içme suyu sağlanabildi. Geçtiğimiz yıl ise bu rakam 6,9 milyon metreküp olarak tespit edilmişti. Her geçen yıl düşen baraj seviyeleri bu yıl etkisini daha da artırırken, barajdan yarımadaya su verilmesi tamamen sona erdi.

ÜLGEN: "BODRUM'DA SU KAYNAKLI SORUN YAŞANABİLİR"

Bodrum Mumcular Barajı'ndaki su sorunu ile ilgili yazılı açıklama yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürü Baki Ülgen, yer altı su kaynaklarının azalması, yağışların istenilen düzeyde olmaması ve artan su kullanımı nedeniyle özellikle Bodrum'da önemli bir su sıkıntısı yaşandığını söyledi.

Ülgen, Mumcular Barajı'nın suyunun neredeyse tükeniğini vurgulayarak, "Önemli bir su kaynağımız su kalmaması nedeniyle kapatıldı. MUSKİ Genel Müdürlüğü olarak ilave su kaynakları için önemli çalışmalar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. İlerleyen günlerde Bodrum'da suyun yetersiz olması nedeniyle kesintilerin yaşanması gündeme gelebilir. Bunun yaşanmaması için tüm ekiplerimizle gerekli önlemleri almaya çalışıyoruz. Ancak sadece MUSKİ tarafından yapılan bu çalışmalar tek başına yetersiz kalabilir. Diğer tüm kurum ve kuruluşlar da üzerlerine düşeni yapmalı ve Bodrum'un geleceği için büyük ölçekli bir içme suyu planlaması yapılmalıdır" dedi.