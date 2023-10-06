11 FETÖ üyesi motoryat ile kaçarken yakalandı

MUĞLA İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Marmaris Bozburun'dan 'Galaxy' isimli motor yat ile FETÖ/PDY Terör Örgütü üyesi olduğu değerlendirilen şüphelilerin yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış yapacakları öğrenildi.

ÇIKIŞ YAPAMADILAR

SAHİL Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından adı geçen teknenin Marmaris Bozburun'dan çıkış yaptığı öğrenilmesi üzerine Sahil Güvenlik botları görevlendirildi.

İçinde FGETÖ/PDY üyelerinin de bulunduğu Galxy isimli motor yat Sahil Güvenlik botu tarafından Marmaris Bozukkale açıklarında Türk karasuları çıkış rotasına doğru ilerlerken tespit edilerek durduruldu. GBT sorgulamasında teknede bulunan 14 kişiden 11'inin FETÖ/PDY üyeliği ve iltisakı sebebiyle meslekten ihraç edilmiş ve yurt dışına çıkış yasağı olduğu tespit edildi.

TIP FAKÜLTESİNDE GÖREV YAPIYORDU

YAKALANAN FETÖ/PDY üyelerinden yurt dışına çıkış yasağı bulunan eski emniyet müdürü Hakan P, Uzman Tabip Mehmet Ş.G, Tıp Fakültesi Doktoru Prof. Dr. Nesrin G, Dilek P, Rüveyde K, Osman B, Önder D, Kübra S, Sümeyye B, Tuğba N.Ş. ve Sadık D. adli işlemlerinin yapılması için Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.