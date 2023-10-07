Bodrum’da susuzluk tehlikesi sürüyor

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Mumcular Mahallesinde bulunan baraj, su kalmaması nedeniyle kapatıldı. Geçen yıllarda yaklaşık 10 milyon metreküp su sağlanan barajdan bu yıl düşük miktarda su depolanırken bu su da tamamen bitti. Son yıllarda yaşanan kuraklık ve artan su kullanımından kaynaklı olarak seviyesi geçen yıllara göre çok düşük kalan Bodrum Mumcular Barajındaki su tükendi. Barajda su seviyesinin yüzde 8 dolaylarına düşmesi üzerine baraj kapatılarak su iletimi kesildi. Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 18 milyon metreküp dolum hacmine sahip olan Mumcular Barajında 1 Ocak 2023 itibariyle sadece 6,37 milyon metreküp su depolanabildiği, su rezervlerinin düşüklüğü nedeniyle yaz aylarında daha büyük su sorunlarının yaşanmaması için 25 Nisan'a kadar Mumcular Barajından su alınmadığı belirtildi.