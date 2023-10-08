Esnaf geçim derdi yaşarken CHP’li Başkan zeybek oynadı

Muğla'da CHP'li Menteşe Belediyesi'nden izin alınarak Kent Meydanı'na kurulan ve il dışından gelen satıcılardan oluşan yöresel ürünler panayırına, kentteki esnaf büyük tepki gösterdi. Esnaf geçim derdine düşmüşken, belediyenin yolu kapatıp, meydana panayır kurdurdu. Yolun trafiğe kapatılması da şehir içi trafiğini felç etti. CHP'li Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve partililerin bu yıl sekizincisi düzenlenen kültür ve sanat şenliği kapsamında belediye binası önünde zeybek oynaması ise bardağı taşıran son damla oldu.

Vatandaşlar, "Esnaf kan ağlarken, başkan zeybek oynuyor" diyerek tepki gösterdi. Muğla Yiyecek Maddeleri Esnaf Odası Başkanı Güven Akarken şunları söyledi: "Sokaklarında sağlıklı şartlarda simit bile sattırılmayan ama her nasılsa rutine bağlanan bu kötü görüntülerin bir an önce kaldırılarak sona erdirilmesi, bizim ödediğimiz vergiler ile bize rakip yaratılmaması en büyük temennimiz. Muğla esnafı sahipsiz değildir" diye konuştu. Kültür ve Sanat Festivali süresince açık kalacağı açıklanan panayır, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlendi ve numuneler laboratuvara gönderildi