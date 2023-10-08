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Haberler Muğla Kaçak göçmenler gözaltına alındı

Kaçak göçmenler gözaltına alındı

HABER MERKEZİ
Kaçak göçmenler gözaltına alındı
MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 78 kaçak göçmen ve 2 organizatör şüphelisi ekipleri tarafından yakalandı. Ekipler, önceki gün saat 07.00 sıralarında Bodrum açıklarında yelkenli bir tekne içerisinde kaçak göçmen olduğu ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan ve İtalya rotasında ilerleyen yelkenli tekneyi durdurup, 78 kaçak göçmen ve 2 organizatör şüphelisini yakaladı. Kıyıya çıkarılan 78 kaçak göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
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