Likya yürüyüş yolunda mahsur kalan iki Rus turist kurtarıldı

uğla'nın Seydikemer İlçesi'nde Likya yürüyüş yolunda ayağını burkarak mahsur kalan 2 kişi ekipler tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı. Likya Yolu'nda yürüyüşe çıkan 2 kişinin Seydikemer ilçesi Karadere mevkiinde mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye ekibi sevk edildi. Operasyona UMKE ekipleri de katıldı. Ayağını burkarak mahsur kalan Rus uyruklu iki kadın yürüyüşçü 26 yaşındaki Varvara Lakovleva ve arkadaşı 24 yaşındaki Arina Tarasova, mahsur kaldıkları bölgede JAK, UMKE ve AKUT ekipleri tarafından başarılı bir operasyon ile kurtarıldı. Ekipler tarafından ambulansa alınan iki Rus kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.