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Haberler Muğla Yere çakılan yamaç paraşütü pilotu öldü

Yere çakılan yamaç paraşütü pilotu öldü

Muğla’nın Fethiye ilçesinde iniş sırasında paraşütün kontrolünü kaybederek düşen ABD’li yamaç paraşütü pilotu Russelleric Biggs (53) yaşamını yitirdi

MURAT YALÇIN
Yere çakılan yamaç paraşütü pilotu öldü
Yamaç paraşütü pilotu Russelleric Biggs (53) Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1900 metre pistinden yamaç paraşütüyle uçuş yaptı. Bir süre gökyüzünde süzülen Biggs, daha sonra inişe geçti. İniş anında paraşütünün kontrolünü kaybeden Russelleric Biggs, Kumburbu Tabiat Parkı'nın otoparkına düştü. Pilotun düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Biggs, ilk müdahalenin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Biggs, hastanede yapılan müdahalelere müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
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