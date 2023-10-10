İl Müdürü, öğretmenlerle Akyaka’da buluştu

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 'sözleşmeli öğretmen ve engelli öğretmen' atamaları çerçevesinde Muğla'ya atanan ve il genelinde çeşitli okullarda göreve başlayan öğretmenlerle Akyaka'da düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. İl Müdürü Emre Çay, Muğla'da görev yapan öğretmenlerle bir araya gelmeye devam ediyor. Akyaka Orman Kampında ilin farklı ilçelerinden gelen öğretmenlerle kahvaltıda bir araya gelen Çay, öğretmenlerle ayrı ayrı ilgilenerek sohbet etti, görüş ve önerilerini dinledi. Program, Akyaka'da doğal akvaryum görünümündeki Kadın Azmağı Deresi'nde düzenlenen tekne turuyla son buldu. İl Müdürü Çay, "Değerli meslektaşlarıma öğretmenlik yaşamları boyunca muvaffakiyetler diliyorum" dedi.