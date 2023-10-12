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Haberler Muğla Bodrum’a su veren 2. baraj da kurudu

Bodrum’a su veren 2. baraj da kurudu

VOLKAN YILDIZ
Bodrum’a su veren 2. baraj da kurudu
Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'u besleyen Mumcular Barajı'nda su seviyesinin dip seviyeye ulaşmasının ardından baraj kapatıldı. Kenti besleyen bir diğer baraj olan Geyik Barajı'nda da su seviyesi yüzde 13'lerden dip seviyeye düştü. Bu kapsamda, Geyik Barajı'nın da perşembe günü kapatılacağı belirtildi. Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'da barajlarda su tükendi. Geçtiğimiz hafta kenti besleyen barajlardan biri olan Mumcular Barajı'nda su seviyesinin dip seviyeye inmesi nedeniyle su akışı durdu. Bununla birlikte Mumcular Barajı kapatıldı. MUSKİ yaptığı açıklamada Mumcular Barajı'nın Devlet Su İşleri tarafından kapatıldığı ve Bodrum'a su iletimini kesildiğini duyurdu.
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