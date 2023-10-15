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Bodrum’da su altında sürpriz evlilik teklifi

OSMAN AKÇA
Bodrum’da su altında sürpriz evlilik teklifi
BODRUM'DA tekne turu düzenleyen Kemal Aslan, kız arkadaşı Dara Karadağ'a sürpriz evlilik teklifi hazırladı. Aslan, kız arkadaşını dalış yapmaya ikna etti. İkili Karaada açıklarında dalış yaptı. Eğitmenlerle dalışı gerçekleştiren Kemal Aslan, suyun altında tektaş yüzük çıkarıp Dara Karadağ'a evlilik teklif etti. Karadağ, teklife el işaretiyle 'Tamam' diye cevap verdi. Aslan, Karadağ'a yüzüğünü de su altında taktı. İkili daha sonra su yüzeyine çıktı. Dara Karadağ, sürpriz teklifle hem şaşırıp, hem de büyük mutluluk yaşadığını söyledi. O anlar, su altı kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
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