‘Havuzu boşaltmayıp tekrar kullanın’ çağrısı

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesine su sağlayan Mumcular ve Milas Geyik Barajı'nda su kalmamasıyla ilgili toplantıda konuşan Turizm Teknik Müdürler Derneği Başkanı Burhan Karabağ, "Tesisler bahçe sulamasını, geri dönüşüm suyundan, biyolojik arıtmalardan sağlamaktadır. Bakanlık mevzuatı açıktır. Havuz sularını yenilemeye gerek yoktur, zemin ve duvar derz dolguları uygun malzemeyle yapılmaktadır. Suları boşaltmadan aynı suyu kış bakımlarını uygun yaptıktan sonra kullanmak mümkündür" diyerek otel ve tesis işletmecilerine çağrıda bulundu. Bodrum Otelciler Derneği (BODER) ve Turizm Teknik Müdürler Derneği tarafından kentte yaşanan su kriziyle ilgili basın açıklaması yapıldı. Toplantıya BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz, Turizm Teknik Müdürleri Derneği Başkanı Burhan Karabağ ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda, otellerde uygulanan su tasarrufu konusunda bilgi verildi.