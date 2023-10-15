Milas’ın neşe kaynağı idi, bu defa herkesi üzdü

Olay Milas'ın İsmetpaşa Mahallesi, 1. Damlacık Sokak'taki evde meydana geldi. Müzisyen Mehmet Işık'tan haber alamayan yakınları, Işık'ın yaşadığı eve gitti.

Evde hareketsiz halde bulunan Mehmet Işık için 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Işık'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

52 yaşındaki Işık'ın cenazesi, yapılan ilk inceleme sonrası Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Işık'ın kesin ölüm nedeninin yapılacak otospsinin ardından belli olacağı öğrenildi.

Mahalle sakinleri ve yakınları, Mehmet Işık'ın neşeli kişiliği ve etrafına saçtığı pozitif enerji ile tanındığını belirtirken, olayın şokunu üzerlerinden atamadıklarını ifade etti.