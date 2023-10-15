  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Milas'ın neşe kaynağı idi, bu defa herkesi üzdü

Milas'ın neşe kaynağı idi, bu defa herkesi üzdü

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan müzisyen Mehmet Işık evinde ölü bulundu. Pandemi döneminde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamsı süresinde evinin balkonundan verdiği konser ile Türkiye'nin tanıdığı ve ilçenin adeta moral kaynağı olan Işık'ın ölüm haberi herkesi üzdü.

İHA
Milas’ın neşe kaynağı idi, bu defa herkesi üzdü

Olay Milas'ın İsmetpaşa Mahallesi, 1. Damlacık Sokak'taki evde meydana geldi. Müzisyen Mehmet Işık'tan haber alamayan yakınları, Işık'ın yaşadığı eve gitti.

Evde hareketsiz halde bulunan Mehmet Işık için 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Işık'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

52 yaşındaki Işık'ın cenazesi, yapılan ilk inceleme sonrası Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Işık'ın kesin ölüm nedeninin yapılacak otospsinin ardından belli olacağı öğrenildi.

Mahalle sakinleri ve yakınları, Mehmet Işık'ın neşeli kişiliği ve etrafına saçtığı pozitif enerji ile tanındığını belirtirken, olayın şokunu üzerlerinden atamadıklarını ifade etti.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA