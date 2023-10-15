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Haberler Muğla Muğla-Aydın karayolunu sis bulutu kapladı! Yola göz gözü görmedi

Muğla-Aydın karayolunu sis bulutu kapladı! Yola göz gözü görmedi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yağış uyarısının ardından Muğla'nın iç kesimlerinde yoğun sis bulutu oluştu. Sis nedeniyle görüş mesafesi 15-20 metreye kadar düştü. Sürücüler, sisin dağılmasını bekleyerek tedbirli araç kullanmayı tercih etti.

İHA
Muğla-Aydın karayolunu sis bulutu kapladı! Yola göz gözü görmedi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sağanak yağış uyarısı yapılan Muğla'nın iç kesimlerinde yağış sonrası yoğun sis bulutu oluştu.

Cumartesi ve Pazar günü için sağanak yağış, sel ve taşkın uyarısının ardından Yatağan, Kavaklıdere ve Muğla-Aydın karayolu bölgesi gece boyunca yağış aldı. Yağışın ardından sbah9 saatlerinde Yatağan Kafaca sınırından Aydın Çine Adnan Menderes Barajına kadar olan bölüm yoğun sis altında kaldı.

Muğla Aydın Karayolunun Yatağan-Çine arasında kalan Karayolu ağında yoğun sis nedeniyle sürücüler zor ilerledi. Görüş mesafesi 15-20 metreye kadar düşen karayolunda sabah erken saatlerden itibaren sürücüler sis bulutunun kalkmasına kadar tedbirli araç kullanmayı tercih etti.

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