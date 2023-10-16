Düzensiz göçmenler ekiplerce kurtarıldı

MUĞLA'NIN Datça ilçesi açıklarında yelkenli tekne içinde çok sayıda düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma gemisi yönlendirdi. Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca geri itilen yelkenli tekne içindeki 57 düzensiz göçmen kurtarıldı. Öğle saatlerinde yine Datça ilçesi açıklarında lastik bot içinde çok sayıda düzensiz göçmen tespit edildi. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içinde 53 düzensiz göçmen kurtarıldı. Böylece toplamda 110 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.