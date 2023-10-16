Muğlalı çiftçilere gelir kapısı oldu! Hibe olarak dağıtılmıştı

Muğla'da hayata geçirilen "Tıbbi ve Aromatik Boya Bitkileri Üretiminin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında hibe olarak defne fidesi dağıtılan çiftçiler, ilaç ve kozmetik sektörlerinde kullanılan üründen gelir elde etmeye başladı.

Kentte tıbbi ve aromatik bitkilerin tanıtılması, gelecek nesillere öğretilmesi ve köyde turizmin gelişmesiyle bölge halkına ekonomik katkı sağlanması için çalışma yürütülüyor.

Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan "Tıbbi ve Aromatik Boya Bitkileri Üretiminin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında 2015'ten itibaren Ula, Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz ilçelerindeki çiftçilere defne fidesi dağıtılarak taban suyu yüksek atıl arazilerde bahçeler oluşturuldu.

Bölgede çiftçiler bir taraftan ürünlerini hasat ederken diğer taraftan da defne yaprağını işleyerek baharat ve uçucu yağ elde ediyor. Kentte 4 mevsim yeşil kalan, Akdeniz coğrafyasına özgü parlak yeşil yaprakları olan defneden çıkarılan yağ, kozmetik ve gıda sektöründe kullanılıyor.

"485 DEKARLIK KÜLTÜR DEFNE BAHÇESİ OLUŞTURDUK"

Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, AA muhabirine, Türkiye ve yurt dışından artan talebi karşılamak için biyolojik zenginliği ekonomik zenginliğe dönüştürerek, bölge halkına ilave gelir sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Tıbbi ve aromatik bitki fidelerini çiftçilere ücretsiz verdiklerini belirten Saylak, "Muğla genelinde taban suyu yüksek yerlerde yaklaşık 485 dekarlık kültür defne bahçesi oluşturduk. Defne binlerce yıldır bu coğrafyada, doğada yetişiyor. Defne, kokusu ve aroması dolayısıyla ilk çağlardan beri bölgemizde kullanılıyor." dedi.

Saylak, bahçelerde yetişen defnenin, doğada kendiliğinden yetişene göre daha verimli ve kalitesiyle de ihraca yönelik olduğunu kaydetti.

"ÇOK TALEP GÖREN BİR ÜRÜN"

Oluşturulan bahçelerle 250 aileye önemli miktarda gelir sağladıklarını anlatan Saylak, "Türkiye'de, dünyadaki defne ihtiyacının yüzde 90'ı üretiliyor. İhraç ürünü defneler dallarıyla kesiliyor, yaprakları kurutuluyor. Meyvesi de kullanılan ve çok talep gören bir ürün. Muğla'daki defnelerimizin aroması çok aranılan özellikte ve önemli bir bölümü ihracata gidiyor. Muğla bu anlamda hak ettiği liderliğe adım adım gidiyor." diye konuştu.

Muğla'yı aromatik ve tıbbi bitkilerin "kümelenme merkezi" haline getirdiklerini belirten Saylak, bölgeyi, tıbbi aromatik bitkilerin üretileceği, işleneceği ve pazarlanacağı bir merkez haline dönüştürmeyi planladıklarını dile getirdi.

Saylak, Türkiye'nin ikinci endemik bitki ve botanik müzesini Muğla'da kuracaklarını sözlerine ekledi.

"DALINI, YAPRAĞINI HER ŞEYİNİ DEĞERLENDİRİYORUZ"

Dalaman'da Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından aldığı destekle defne işleme ünitesi kuran Arzu İlhan, eşiyle topladıkları defne yaprağını işleyerek ürün elde ettiklerini söyledi.

İlhan, defnelerin dallarından ayrılan yapraklarının ilk olarak kurutma ünitesinde bekletildiğini, daha sonra öğütülerek sıcak kazanda kaynatılan yaprakların suyunun ve yağının çıkarıldığını ifade etti.

Distilasyon (damıtma) ünitesinde defnenin yanı sıra ada çayı, kekik ve okaliptüs yağı da çıkarabildiğini anlatan İlhan, "Ürünleri işleyerek ihracata gönderiyoruz. Defnenin hem yaprağını kurutup paketleyip satıyoruz hem de işlediğimiz ürünleri özellikle kozmetik sanayisinde kullanılmak üzere satıyoruz. Çok yoğun talep alıyoruz. Defnenin dalını, yaprağını her şeyini değerlendiriyoruz." diye konuştu.

KÖYLÜLER DEFNE BAHÇESİ OLUŞTURUYOR

Ula ilçesine bağlı Elmalı Mahallesi'nin muhtarı Ali Arda da geçmiş yıllarda genelde defne hasadını, doğada kendiliğinden yetişen bitkilerden yaptıklarını ifade etti.

Son dönemde Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğünden aldıkları fidelerle köyün birçok noktasında defne bahçesi oluşturulduğunu belirten Arda, "Defneden çok iyi gelir elde ediyoruz. Hasadı yapılan ürünler bahçeden satılıyor. Bundan dolayı son yıllarda birçok köylümüz defne bahçeleri oluşturmaya başladı." dedi.

Arda, özellikle köydeki atıl arazilerin defne bahçesi olarak kullanılması için çalışma yürüttüklerini dile getirdi.