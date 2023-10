Kruvaziyer gemileri rotayı Ege’ye çevirdi

Holland America, Celebrity Cruises, MSC Cruises, Norveç Cruise Line, Regent Seven Seas Cruises, Oceania Cruises ve Celestyal Cruises, İsrail'in Aşdod ve Hayfa limanlarına bu hafta yapılması planlanan seferlerini iptal etti. İşletmecilerce Doğu Akdeniz kruvaziyer rotasının en yoğun işlediği sezon olan ekim ve kasım ayları göz önüne alınarak, Türkiye ve diğer ülke limanlarının doluluk ve yer müsaitliği durumuna göre ayarlama yapılmaya başlandı. Şu an için uluslararası 4 kruvaziyer gemi işletmesinin 8 sefer için rotalarını Antalya'nın Alanya, Muğla'nın Bodrum ve Marmaris, Aydın'ın Kuşadası ve İstanbul'daki kuruvaziyer limanlarına çevirdikleri öğrenildi. Kesinleşen rezervasyonlar kapsamında, Türk limanlarına ekimde İsrail rotası iptal edilen gemilerle 30 binin üzerinde yolcu gelmesi bekleniyor. Görüşmeleri devam eden ve uygunluk verilmesi halinde Türkiye rotasına alınacak gemilerin de eklenmesiyle mevcut sayının çok üstüne çıkılması öngörülüyor.

1,5 MİLYON YOLCU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türk limanlarını ocak-ağustos döneminde 719 kruvaziyer gemiyle 906 bin 582 yolcu ziyaret etti. Kruvaziyer gemilerinin Türk limanlarına uğrak ve geceleme yapmasının artarak sürmesi, İsrail'deki son durum nedeniyle Doğu Akdeniz rotasının Türkiye'de sonlanacak olması neticesinde, 2023 hedefleri doğrultusunda kruvaziyer gemilerle gelecek yolcu sayısının 2 milyonu bulması öngörülüyor.

MARMARİS VE BODRUM'A İLGİ

DÜnyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'a yolcu gemileri gelmeye devam ediyor. Öte yandan, kentte son 10 ay içerisinde 87 yolcu gemisi geldi. Yolcu gemileri toplamda 82 bin 39 yabancı turist getirdi. Yıl sonuna kadar 90 bin yolcunun gelmesi hedeflenen Bodrum'a bu yıl kruvaziyerler yoğun ilgi gösterdi. 294 metre uzunluğundaki 36 metre enindeki dev yolcu gemisi yolcularından bazıları limandan çıkarak, kendilerini bekleyen tur otobüslerine binip, Dalyan ve turistik mahalle turlarına çıkarken bazıları da ilçe merkezinde ve yat limanında gezintiye çıktı.

DÜNYANIN EN ZENGİNLERİ MUĞLA KOYLARINI SEÇTİ!

Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinden her yıl iş, sanat, spor ve siyaset camiasından çok sayıda yerli ve yabancı ismin tercih ettiği Muğla, eşsiz koylarıyla turizme en iyi şekilde hizmet veriyor. Muğla koyları, 2023 yılında da sahip olduğu doğal güzellikler ve turkuaz denizi ile dünyanın en zenginlerinin ultra süper lüks yatlarını ağırladı. Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansur'un süper yatı "Blue", Teknoloji devi Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in "Lana" isimli mega yatı, Abramoviç'in "My Solaris"i, Forbes 2023 milyarderler listesindeki isimlerden Arthur Blank'ın "Dreamboat" yatı, Moskova Domodedovo Havalimanı'nın hissedarı, Rus milyarder Dmitry Kamenshchik'in yatı "Flying Fox" yine Muğla koylarını tercih etti.

500 MİLYON PAUND

Muğla'nın turistik ilçeleri, uzunluğuyla dünyanın sayılı motor yatları arasındaki mega yatlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansur'un 500 milyon pound değerindeki süper yatı "Blue" Bodrum'a geldi. Teknoloji devi Microsoft'un kurucusu, dünyanın en zengin insanları arasında bulunan Bill Gates'in önceki yıl Bodrum'a geldiği "Lana" isimli megayat da Bodrum'a demirledi. Roman Abramoviç'in My Solaris yatı ise Göcek'de demirliyor. Geçen yıldan beri Bodrum'da demirleyen My Solaris, Nisan ayında Marmaris Limanı'na demirlemiş, Mayıs ayında ise Göcek Koyu'na geçmişti. Forbes 2023 milyarderler listesindeki isimlerden Arthur Blank'ın yatı "Dreamboat" ise genellikle Bodrum koylarını ziyaret ediyor. Geçen haftalarda Göcek'i ziyaret eden "Dreamboat", Marmaris'te Bozburun ve Taşlıca ile Datça'yı ziyaret etti. "Dreamboat" en son Bodrum koylarında görüldü. Yine Forbes'un 2023 milyarderler listesinde 949'uncu sırada yer alan Bertil Hult'un yatı "Toute Sweet" ise Datça, Bodrum ve Göcek koylarını ziyaret ediyor. Moskova Domodedovo Havalimanı'nın hissedarı, DME Ltd.'nin sahibi olan Rus milyarder Dmitry Kamenshchik'in yatı "Flying Fox" ise genellikle yaz boyu Göcek koylarını ziyaret ediyor. Rothschild ailesinin üyesi Nathaniel Philip Rothschild'in yatı "Planet Nine" da Göcek'de demirliyor.