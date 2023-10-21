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Haberler Muğla Hülya Avşar konseri iptal edildi

Hülya Avşar konseri iptal edildi

MURAT YALÇIN
Hülya Avşar konseri iptal edildi
Seydikemer Belediye Başkanı B. Önder Akdenizli, Filistin'de, İsrail'in saldırılarıyla yaşanan insanlık dramı ve bölgede devam eden endişe verici gelişmeler nedeniyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında 28 Ekim Cumartesi günü düzenlenecek olan Hülya Avşar konserinin iptal edildiğini duyurdu. Başkan Akdenizli, yaptığı açıklamada "İsrail'in Filistin'e yönelik insanlık dışı soykırımı sonucu, binlerce masum insanın ve Müslüman kardeşlerimizin vefat etmesi nedeniyle iptal edilmiştir. İnşallah bu vahşet bir an önce son bulur. Filistin'de hayatını kaybeden Müslüman kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Tüm İslam Alemi'nin başı sağ olsun" dedi.
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