  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Muğla’da makilik yangını

Muğla’da makilik yangını

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir tarladan başladığı tahmin edilen yangın, daha sonra makilik orman alanına sıçradı. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Muğla’da makilik yangını

Muğla'nın Menteşe ilçesinde tarladan çıktığı tahmin edilen ve ardından makilik orman alanına sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Menteşe ilçesi kırsal Doğanköy Mahallesindeki tarlada yakıldığı ileri sürülen ateş, bahçenin hemen yakınındaki makilik orman alanına sıçradı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü arazöz ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Makilik orman alanına sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesi sonrası kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA