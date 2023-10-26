Husumetliler çatıştı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde para meselesi nedeniyle tartıştıkları husumetlilerinin evinin önüne gidip silahla havaya ateş açan Ali Arslan (24) ve arkadaşı H.K., karşı grubun açtığı ateşte vuruldu. Ali Arslan (24) hayatını kaybederken, yanındaki arkadaşı H.K. yaralandı. Silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

PARA MESELESİ

Olay, önceki gün saat 04.00 sıralarında Çırkan Mahallesi Pedasa Caddesi'nde meydana geldi. Ali Arslan ile yanındaki arkadaşı H.K, para meselesi nedeniyle husumetli oldukları H.M. ve H.C.O. ile telefonda tartıştı. Tartışma büyüyünce Arslan ve arkadaşı H.K. motosikletle hasımlarının evine gitti. Hasımlarının evinin yakınına gelen Arslan ve H.K., iddiaya göre havaya ateş açtı. Bu sırada ellerinde pompalı tüfeklerle evde hazır bekleyen H.M. ve H.C.O., motosikletteki Ali Arslan ve H.K.'ye ateş etti. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde saçmaların göğsüne isabet ettiği Ali Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. H.K. ise Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.