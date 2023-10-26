Muğla’da feci olay! Annesi emzirirken uyudu, boğulan bebek hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde İslamhaneleri Mahallesi'nde meydana gelen olayda 27 Eylül'de dünyaya gelen Ahmed Abdülhamid isimli bebek, annesi Suriye uyruklu Gadır B. tarafından emzirildi. Gadır B. çocuğunu emzirirken uyuya kaldı. Nefessiz kalan 28 günlük bebek fenalaştı.

Bir müddet sonra uyanan annesi, minik Ahmed'in nefes almadığını fark etti. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekibi, bebeğin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Bodrum Devlet Hastanesi'ndeki ön otopsi işlemleri tamamlanan Ahmed bebek, Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Anne Gadıra B., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.