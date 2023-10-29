Muğla’da zehir tacirlerine baskın

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik köpeği "TİNA"nın da katıldığı operasyonda uyuşturucu madde, tabanca ve fişek ele geçirildi.Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.Ekipler, bir araçla ilçeye uyuşturucu madde getirildiği ihbarı üzerine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon başlattı. Plakası belirlenen ve polis ekiplerince durdurulan araçta narkotik arama köpeği Tina'nın da katılımıyla yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde, tabanca ve fişek ele geçirildi. Araçtaki 2 şüpheli "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alındı.