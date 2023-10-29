  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Muğla’da zehir tacirlerine baskın

Muğla’da zehir tacirlerine baskın

OSMAN AKÇA
Muğla’da zehir tacirlerine baskın
MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik köpeği "TİNA"nın da katıldığı operasyonda uyuşturucu madde, tabanca ve fişek ele geçirildi.Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.Ekipler, bir araçla ilçeye uyuşturucu madde getirildiği ihbarı üzerine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon başlattı. Plakası belirlenen ve polis ekiplerince durdurulan araçta narkotik arama köpeği Tina'nın da katılımıyla yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde, tabanca ve fişek ele geçirildi. Araçtaki 2 şüpheli "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alındı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA