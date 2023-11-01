Rektör yardımcıları Filistinli öğrencilerle yemekte buluştu

MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sülün ve Prof. Dr. Celal Ateş, Filistinli öğrencilerle yemekte buluştu. Öğrenci Sarayı Özel Salon'da gerçekleşen yemeğe, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Mehmet Özgür Avcı ve Genel Sekreter Vekili Çetin Haliloğlu katıldı.

'SİZLER BİZE EMANETSİNİZ'

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sülün, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak öğrencilerin ve Filistin halkının yanında olduklarını söyledi. İsrail'in yaptığının insanlık suçu olduğunu belirten Sülün, "Gerek Türkiye gerekse Türk milleti her zaman mazlumun yanında olmuştur. Filistin halkı dostumuzdur. Sizler de bize emanetsiniz" dedi.

Filistinli öğrenciler de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ile Gazze'de bulunan hastanelerin bombalanmasına ilişkin duygu ve düşüncelerini paylaştı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sülün ve Prof. Dr. Celal Ateş'e desteklerinden dolayı teşekkür eden öğrenciler, saldırıların bir an önce durdurulması çağrısında bulundu.