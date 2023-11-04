Bodrum susuzlukla karşı karşıya: Durduramadığımız bir nüfus artışı var

"ANNEMİN EVİNDEYİM ÜÇ GÜNDÜR SUYUMUZ YOK"
Yüksek şehir plancısı Şule Kükrer de kendisinin Bodrumlu olduğunu, ilçede su sorununun çocukluğundan bu yana sürdüğünü ifade etti. Su sorununun giderek arttığını anlatan Kükrer, şöyle konuştu:
"Bodrum'da durduramadığımız bir nüfus artışı var. Üstyapı altyapıdan daha önce ve hızlı gelişiyor. İlçede sürekli bir su sıkıntısı yaşanıyor. Kimse konforundan ve konfor alanından vazgeçmiyor. Sitelerdeki çim alanlar, golf alanları, havuzlar vahşi bir su tüketimine neden oluyor. Kaynaklar nüfusa göre adil bir şekilde kullanılmadığı gibi kamu yararına da kullanılmıyor. Nüfus artışını hızlandıracak mega projeler Bodrum yarımadasını tercih etmekte ısrarcı, idari olarak da buna geçit veriliyor. Termik santrallerin kullandığı su da bölgedeki su sıkıntısının nedenlerinden en önemlisi. Bunun yanında da hiçbir şekilde önlem alınmıyor. Bu yörenin mimari özelliklerinden olan, çatı sularını ve yağmur sularını toplamak gibi özellikler ise plan ve plan notlarına yansımadığı için uygulamadan kalkmış görünüyor. Bütün bunlardan kaynaklanan sürekli bir su sıkıntısı var. Şu anda annemin evindeyim üç gündür suyumuz yok. Kardeşim Turgutreis'te yaşıyor 15 gündür su yok. Kardeşimin Akyarlar'da işlettiği plajın yakınında 3-4 yıldır 19 kez aynı noktadan boru patlağı meydana geldi."