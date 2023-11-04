Bodrum susuzlukla karşı karşıya: Durduramadığımız bir nüfus artışı var

Mumcular Barajı'nın artık Bodrum'a yetmediğini belirten Yaman, bunun ilçe nüfusunda yaşanan artıştan kaynaklandığına işaret etti. Yaman, "Bu yıl ilçede nüfus sorununun üst noktalara geldiğini düşünüyoruz. Burada çok kapsamlı bir sistem kurmadan yaşanan sıkıntının altından kalkamayız." değerlendirmesini yaptı.

Tüm kurumların işbirliği yaparak bilimsel anlamda su sorununa çözüm yolu araması gerektiğine dikkati çeken Yaman, şöyle devam etti:

"Bodrum'da kış nüfusu arttı ve çok fazla yapılaşma var. Bodrum mimarisine ve imar durumuna göre de aykırılıklar çok fazla. Dolayısıyla su tüketimi de ona göre çok arttı. Mimar ve Şehir Plancıları arkadaşlarımız da bu konuda mücadele veriyor. Davalar açılıyor ama maalesef önünü alamıyoruz. Bodrum'un yer altı kaynakları da zaten çok kısıtlı. Tuzlulaşma oranı gittikçe iç kısımlara doğru gelmekte. Bodrum bir an evvel uzak kaynaklardan çözüm yolları aramak zorunda. Dalaman ve Köyceğiz gibi su kaynaklarını değerlendirmek mecburiyetinde. Denizden su elde etme de olabilir ama bu inanın çok maliyetli ve zor bir çalışma. Milas Ekinanbarı deresinin kaynağını biliyoruz. Yılda yaklaşık 120 milyon metreküp su akıyor. Bu suyu mutlaka Bodrum'un değerlendirmesi gerektiğini düşünüyoruz."