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Haberler Muğla Bodrum’u fırtına vurdu

Bodrum’u fırtına vurdu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Fırtına nedeniyle bazı tekneler battı, elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcımlarla küçük çaplı yangın çıktı. Tekneler kayalıklara vura vura parçalandı.

İHA
Bodrum’u fırtına vurdu

Gece saatlerinde güneydoğu yönünden esen kuvvetli rüzgar, bugün öğle saatlerine doğru fırtınaya döndü. Fırtına nedeniyle bazı amatör balıkçı tekneleri su aldı. Torba Mahallesi'nde ahşap bir kayık karaya vurdu.

Ortakent'te kayalıklara vuran bir yelkenli ve motoryat su aldı.

2 tekne kayalıklara vurarak parçalandı. Teknelerin parçaları, sahile dağıldı.

Bodrum'un farklı noktalarında balıkçılar, teknelerinin su almaması için büyük uğraş verdi. Rüzgar nedeniyle ilçenin güney sahillerinde büyük dalgalar oluştu.

Fırtınanın akşam saatlerinde eskisini kaybetmesi bekleniyor. Gece saatlerinde ise ilçede gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

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