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Haberler Muğla Fethiye'de film sahnesi gibi olay!

Fethiye'de film sahnesi gibi olay!

Fethiye'de bir kadın, otomobiliyle seyir halindeyken motosikletli bir kişi tarafından silahla sırt bölgesinden vuruldu. Otomobiliyle hastaneye kadar süren ve burada tedaviye alınan kadının durumunun ağır olduğu bildirildi. Kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

İHA
Fethiye’de film sahnesi gibi olay!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobiliyle seyir halinde iken silahla vurularak yaralanan kadın otomobili hastaneye kadar sürdü.

Edinilen bilgiye göre, Barış Manço Bulvarı'nda otomobiliyle seyreden A.G'ye iddiaya göre motosikletle yaklaşan O.A. tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle tabancayla ateş edildi.

Sırtından yaralanan A.G isimli kadın, otomobiliyle Fethiye Devlet Hastanesi Acil Servis'e giderek yardım istedi. Acil kapısına kadar giden kadın sağlık ekiplerince tedaviye alındı. A.G'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayın ardından firar eden şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

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