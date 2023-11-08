Fethiye’de süper yat Attila’ya yakıt ikmali yapıldı

CAYMAN Adaları bayraklı 'Attila' adlı süper yata, yanaştığı Fethiye Limanı'nda tankerlerle akaryakıt ikmali gerçekleştirildi. Fethiye Limanı iskelesine bağlanan 64 metre uzunluğundaki yata, tankerle Aliağa Rafinerisi'nden getirilen akaryakıt karadan ikmal edildi.

İtalya'da 2019'de inşa edilen yat, havuz, sauna, hamam, masaj odası ve spor salonu gibi birçok l üks donanımı barındırıyor. Çelik gövdesiyle dikkati çeken süper yatta, 12 misafir ağırlanabiliyor, 17 kişilik mürettebat görev yapıyor. Yat, 110 tonluk yakıt ikmalinin ardından ilçeden ayrılacak.