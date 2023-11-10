Bodrum-Milas yolunda korkunç kaza

Muğla'nın Milas ilçesinde bir yolcu otobüsüyle otomobil kaza yaptı. Olay, dün saat 10.30 sıralarında Milas- Bodrum kara yolu Adabükü Kavşağı'nda meydana geldi. Bodrum yönüne giden İbrahim A. yönetimindeki yolcu otobüsü, aynı yöne giden, sağ şeritten gelip kavşaktan dönüş yapmak için sola geçmeye çalıştığı öne sürülen otomobille çarpıştı.

YARALILARIN DURUMU KRİTİK

Tuncay Taylan (73), Ünal Tolun (76), Ahmet Zeybek (69) yaralanırken, Hüseyin Dursun (59) hayatını kaybetti. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil taklalar atarak refüjü aşıp, karşı yola geçti. Hurdaya dönen otomobilin içerisinde bulunan Tuncay Taylan, Ünal Tolun ve Ahmet Zeybek yaralandı. Hüseyin Dursun ise olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası yapılan ihbar üzerine çok sayıda sağlık ve trafik ekibi olay yerine sevk edildi. Yaralıların durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

FAKÜLTE SEKRETERİYMİŞ

KAZADA ölen Hüseyin Dursun'un Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İslami İlimler Fakülte Sekreteri olduğu öğrenildi. Hatay'dan Bodrum'a gittiği öğrenilen yolcu otobüsünün yedek şoförü Selim Açıkgöz, "Otobüste 10 yolcu vardı. Sol şeritten ilerliyorduk. Otomobil sağ şeritten gelip, otobüsün önüne geçti. Bize fren yapmaya fırsat bırakmadı. İkimiz de aynı istikametten geliyorduk" dedi.