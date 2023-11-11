  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Muğla'da PKK/YPG'li terörist yakalandı

Muğla'da PKK/YPG'li terörist yakalandı

Muğla'da, terör örgütü PKK/YPG üyelerini yakalamak için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Jandarma ekipleri adresini tespit ettiği Suriye uyruklu terörist Muhammet Elaziz (24)'i evinde yakaladı.

DHA
Muğla’da PKK/YPG’li terörist yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/YPG mensubu Muhammet Elaziz'in Ortaca ilçesinde ikamet ettiği bilgisine ulaştı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonla şüpheli Elaziz, evinde gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Elaziz tutuklandı.

Şüphelinin, 2017 yılında Suriye'de PKK/YPG silahlı terör örgütüne katıldığı, 2019 yılında yasal olmayan yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı, Mardin'den sonra Fethiye'ye geldiği belirlendi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA