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Haberler Muğla Muğla'daki balıkçılar 120 kiloluk vatoz yakaladı

Muğla'daki balıkçılar 120 kiloluk vatoz yakaladı

Muğla'da Akbük Koyu açıklarında ağ atan balıkçılar 120 kilogram ağırlığında dev vatoz yakaladı. Balığı pazarda sergiyleyen balıkçılar 10 bin liraya sattıklarını söyledi.

AA
Muğla’daki balıkçılar 120 kiloluk vatoz yakaladı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Sarnıç Mahallesi Akbük Koyu açıklarında, balıkçıların ağına takılan 120 kilogram ağırlığındaki dev vatoz, ilçe pazarındaki balıkçıda sergilendi. Balığı gören vatandaşlar bir süre şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Balıkçı Niyazi Çınar, vatozun balıkçılar tarafından yakalandığını ve duyar duymaz da aldıklarını söyledi. 120 kilogramlık balığı yabancı uyruklu bir kadına sattıklarını belirten Çınar, "Balığı Japonya'ya göndermeyi düşünüyorduk ancak burada yabancı uyruklu bir kadın tarafından alıcı buldu. Balığı 10 bin liraya sattık. Hayırlı olsun." dedi.

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