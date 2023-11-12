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Haberler Muğla Düşen yıldırım orman yangını çıkardı

Düşen yıldırım orman yangını çıkardı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Bördübet mevkiinde çıkan yıldırım kaynaklı orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın, Marmaris merkeze 50 kilometre mesafede meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri olaya hemen müdahale etti ve yangını çevreye yayılmadan kontrol altına aldı.

İHA
Düşen yıldırım orman yangını çıkardı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yıldırım kaynaklı çıkan orman yangını ekiplerin zamanında ve etkin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, Marmaris merkeze 50 kilometre mesafedeki Bördübet mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Bölgeden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı ve etkin müdahalesi ile alevler çevreye yayılmadan kontrol altına alındı.

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