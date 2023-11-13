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Haberler Muğla Muğla'da dehşet anları! Araçlar sel sularında metrelerce sürüklendi

Muğla'da dehşet anları! Araçlar sel sularında metrelerce sürüklendi

Yurdun büyük kesimini etkisi altına alan sağanak yağış Muğla'da sele neden oldu. Ortaca ilçesindeki dünyaca ünlü Kargıcak Koyu'nda meydana gelen sel yolları dereye çevirirken mahsur kalan 15 tatilci tahliye edildi.

DHA

Muğla'nın Ortaca ilçesinin dünyaca ünlü Kargıcak Koyu'nda sabah saatlerinde sağanak nedeniyle yüksek kesimlerden inen su, sele neden oldu.

Muğla’da dehşet anları! Araçlar sel sularında metrelerce sürüklendi

Yollar su altında kalırken, 3 kamyonet ve 2 karavan sel sularına kapılıp metrelerce sürüklendi. Mahsur kalan 15 tatilci ise tahliye edildi.

Muğla’da dehşet anları! Araçlar sel sularında metrelerce sürüklendi

Muğla Ortaca'nın Gökbel Mahallesi'nin Kargıcak Koyu'nda bugün saat 11.00 sırasında başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kışla Dağı ve diğer yüksek kesimlerden inen sel suları, önüne ne gelirse katarak yolları dereye çevirdi.

Muğla’da dehşet anları! Araçlar sel sularında metrelerce sürüklendi

Sel nedeniyle koydaki tatilcilere ait 3 kamyonet ile 2 karavan metrelerce sürüklenirken, denizin rengi kahverengiye döndü. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, orman ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Muğla’da dehşet anları! Araçlar sel sularında metrelerce sürüklendi

Ekiplerin çalışmasıyla mahsur kalan 15 kişi tahliye edilirken, sel sularının savaş alanına çevirdiği yollar temizlenmeye başlandı.

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