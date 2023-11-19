Düzensiz göçmenler arasında kavga

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde düzensiz göçmenler arasında çıkan tartışma polislerce yatıştırıldı. Torba Mahallesi'ndeki Bodrum Göçmen Koordinasyon Merkezi'nde düzensiz göçmenler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.Polisin müdahalesiyle daha fazla büyümeden önlenen tartışmada bir düzensiz göçmen fenalık geçirince 112 Acil Sağlık ekibi çağrıldı. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği bu kişinin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

57 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI

Öte yandan Bodrum ve Fethiye ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 57 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 31 göçmeni kurtardı.