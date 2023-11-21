Yaşam mücadelesine 22 gün dayanabildi

Muğla'da devrilen midibüse otomobilin çarptığı kazada yaralanan Bodrum Belediyesi personeli şoför Hasan Özsezgin (54), tedavi gördüğü hastanede 22 günlük yaşam savaşını kaybetti. Kaza, Bodrum Gümbet Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Konacık Jandarma Kavşağı'ndan Gümbet Kavşağı yönüne giden Hasan Özsezgin yönetimindeki Bodrum Belediyesi'ne ait servis midibüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Refüjü aşan midibüs, karşı şeride geçerek devrildi. Bu sırada Erkan A. yönetimindeki otomobil, midibüse çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Erkan A., yanındaki eşi Aysel A. ve oğlu Ayaz A. (4) ile midibüs şoförü Hasan Özsezgin yaralandı. Özsezgin, tedavi gördüğü hastanede 22 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.