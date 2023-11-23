Barajlardan sevindiren haber! Su seviyesi uzun bir aradan sonra yükseldi

'HAZIRLIK DÖNEMİ OLARAK GEÇİRMEK DURUMUNDAYIZ'



Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bulunduğumuz bu coğrafya Türkiye ortalamasının 2 katı kadar yaklaşık 1,2 metre civarında bir yağış alıyor. Bodrum'da ise Türkiye ortalaması civarında yaklaşık 60 santimetre civarında bir yağış söz konusu oluyor. Bu yağışın yüzde 80'i kasım ve mart ayında düşüyor. Bu ise bize rezervuarlarımızın önümüzdeki dönemlerde toparlanacağını gösteriyor. Ocak ayının sonu şubat ayının ortası gibi rezervuarlarımızda ciddi bir toparlanma bekliyoruz.