Barajlardan sevindiren haber! Su seviyesi uzun bir aradan sonra yükseldi

Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da geçen aylarda kente içme suyu sağlayan Mumcular ve Geyik barajlarındaki su seviyesi dip noktaya indi. Ölü hacim seviyesinde olan su nedeniyle her iki baraj da kapatıldı. Aradan geçen yaklaşık 45 günün ardından Bodrum'da yağmurlar etkisini göstermeye başladı. Yağışların etkisiyle birlikte Mumcular Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 7'den 10'a, Geyik Barajı'ndaki su seviyesi ise yüzde 20'ye yükseldi. Yarımada genelinde yağışların etkisini devam ederken, yağmur barajlara can suyu oldu.