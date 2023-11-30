Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Kaza saat, Armutalan Mahallesi Datça yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücü İ.T. (46) otomobili yeni Datça yolu üzerinde Datça istikametinden ilçe merkezine doğru seyir halindeyken, yolun karşısına geçmeye çalışan Kadriye U. (43) isimli kadına çarptı.

Kadriye U.' ya çarpan otomobilin çarpmanın ardından 10 metre sonra durabildiği iddia edildi.

Kaza sonrası aracın sürücüsü trafik ekipleri tarafından gözaltına alınarak işlemler için emniyet merkezine götürülürken Kadriye U. cenaze nakil aracı ile Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.