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Haberler Muğla Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Muğla’nın Marmaris ilçesi Armutalan Mahallesi'nde yaşanan kazada yolun karşısına geçmeye çalışan Kadriye U. isimli kadın otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

İHA
Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Kaza saat, Armutalan Mahallesi Datça yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücü İ.T. (46) otomobili yeni Datça yolu üzerinde Datça istikametinden ilçe merkezine doğru seyir halindeyken, yolun karşısına geçmeye çalışan Kadriye U. (43) isimli kadına çarptı.

Kadriye U.' ya çarpan otomobilin çarpmanın ardından 10 metre sonra durabildiği iddia edildi.

Kaza sonrası aracın sürücüsü trafik ekipleri tarafından gözaltına alınarak işlemler için emniyet merkezine götürülürken Kadriye U. cenaze nakil aracı ile Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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