İftira kurbanı doktor görevine döndü

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 17 yaşındaki hastasının cinsel istismar suçlamasıyla görevinden uzaklaştırılan Dr. Ufuk Salman, suçsuz olduğunu ve iftiraya uğradığını mahkemede kanıtladı. Görevine yeniden başlayacak olan Dr. Salman, hastane önünde kendisine ait sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yaşanan süreçte kendisini yalnız bırakmayan dostlarına ve ailesine teşekkür ederken Dr. Ufuk Salman, olayın müsebbipleri hakkında yasal sürecin sonuna kadar devam edeceğini açıkladı. Dr. Salman, "Benden hiçbir zaman umudunu kesmeyip, desteğini aktaranlara çok teşekkür ediyorum. Karşı tarafın iddialarının tamamen asılsız olduğu, iftira niteliğinde olduğu netleşmiş oldu. Şu anda görevime geri dönebilecek durumdayım. Benim en başından beri gönlüm ferah, alnım ak idi. Sonuçta netleşmiş oldu. Sizlerle bunu paylaşmak istedim" dedi.