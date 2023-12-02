Kayıp olarak aranıyordu ormanda ölü bulundu

Muğla'nın Datça ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan Halil Çelik (53) ormanlık alanda bir elinde ip bağlı şekilde ölü olarak bulundu. Olay, Kargı Mahallesi Kızılova mevkiinde meydana geldi. Halil Çelik geçtiğimiz hafta ormanlık alandaki bahçesine gitti. Kendisinden haber alamayan yakınları Çelik'i tüm aramalarına rağmen bulamayınca kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler yaptıkları aramada şahsı ormanlık alanda yüzükoyun yatar vaziyette, bir eline ip bağlanmış şekilde ölü olarak buldu. Çevrede yapılan araştırmalarda kan izine rastlanması ve şahsın elinin iple bağlı olmasından dolayı olayın cinayet olmasından şüphelenilirken, Çelik'in kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından netleşeceği öğrenildi.