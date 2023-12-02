  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Muğla’da kış lastiği denetimleri başladı

Muğla’da kış lastiği denetimleri başladı

Havaların soğumasıyla birlikte trafiği etkileyen olumsuzlukların giderilmesi amacıyla, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kış lastik uygulaması yapıldı.

İHA
Muğla’da kış lastiği denetimleri başladı

Türkiye'nin büyük bir kısmında etkisini gösteren yoğun hava şartları trafik güvenliğini olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle yol güzergahlarında meydana gelen buzlanma ve görüş mesafesinin kısalması gibi çeşitli olumsuzluklar trafik kazalarına sebebiyet veriyor.

Bu çerçevede Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından otobüslerle yapılan şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı faaliyetlerinin güvenliğinin sağlanması, telafisi mümkün olmayan ağır kayıplara yol açan otobüs kazalarının önlenmesi, konuya daha fazla dikkat çekilerek toplumsal farkındalığın arttırılması, yol ve trafik güvenliğine katkı sağlayacak görüşlerin alınması, sorunların işbirliği ve koordinasyon içerisinde çözülmesine yönelik Menteşe şehirlerarası otobüs terminalinde kış lastiği uygulaması yapıldı. Yapılan denetimde kar lastiği takmayan şoförlere uyarılarda bulunuldu. Kış lastiği bulunmayan 2 otobüsün ise terminalden çıkışına izin verilmedi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA