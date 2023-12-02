Rus anne ile kızının cesedi morgda kaldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde emlakçılık yapan Irina Dvizova ile kızı Dayana Dvizova'dan birkaç gündür haber alınamıyordu. Anne ile kızının hayatından endişe eden arkadaşları, yaşadıkları evde kan izlerine rastlayınca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine anne ve kız için arama çalışması başlatan ekipler, evde yaptıkları incelemede parmak izleri tespit etti.

6 MERMİ ÇIKTI

Ayrıca olay yeri inceleme ekipleri evin salonunda 6 adet boş mermi kovanı buldu. Cinayet masası ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucunda, Irina Dvizova'nın eski eşi Andrej Kuslevic'in (46) yaşadığı Litvanya'dan otomobiliyle gelip, 20 Kasım'da Edirne Hudut Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildi. Polis ekipleri bu bilginin ardından Bodrumdaki güvenlik ve MOBESE kameralarını incelemeye alarak, paralı askerlik yaptığı belirlenen Kuslevic'nin izine ulaştı.

OĞLUYLA KAÇMIŞ

Paralı askerin eski eşi ve çocuklarının yaşadığı eve gittiği, birkaç saat kaldıktan sonra ayrıldığı görüldü. Siteden çıkan aracın izi sokak sokak takip edildi ve anne ile kızının cansız bedenleri İçmeler mevkisi Tavşanburnu yolu kenarındaki uçurumda bulundu. Soruşturmanın devamında Andrej Kuslevic'in (46) 24 Kasım günü Irina Dvizova'dan doğan oğlu M.K.(5) ile Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Fransa'ya, oradan da Litvanya'ya geçtiği tespit edildi. Katil zanlısı olduğu belirlenen eski eşin yakalanması için uluslararası yazışmalar yapıldı. Rus anne ve kızının cenazelerinin Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. Yakınları tarafından teslim alınmayan cenazelerin Rusya'ya gönderilebilmesi için arkadaşları tarafından sosyal medya üzerinden maddi destek kampanyası başlatıldı. Paylaşımlarında Irina Dvizova'nın çok nazik ve zeki bir insan olduğunu ve onu çok sevdiklerini dile getiren arkadaşları, anne ve kızını Rusya'ya götürebilmek için destek çağrısı yaptı.