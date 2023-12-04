Bariyere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Muğla-Denizli karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü kurtarılamadı. Kaza, Muğla Denizli Yolu üzeri, Ula İlçesine Bağlı Yaylasöğüt Mahallesi Tokuç mevkiinde meydana geldi. 43 yaşındaki A.K. bir anlık dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Ağır yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk dildi. A.K. hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.