Rus anneyle kızının cenazeleri ortada kaldı

Bodrum'da emlakçılık yapan Irina Dvizova ile kızı Dayana Dvizova'dan haber alamayan ve anne ile kızının yaşadığı evde kan izlerine rastlayan arkadaşlarının ihbarı üzerine yapılan aramada, geçen 28 Kasım günü ikilinin cesetleri İçmeler mevkisi Tavşanburnu yolu kenarında uçurumda bulunmuştu.

Soruşturmanın devamında Rus kadının, paralı asker olduğu öğrenilen eski eşi Andrej Kuslevic'in (46) 20 Kasım günü Litvanya plakalı bir araçla Edirne Hudut Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptığı, Bodrum'da bir otelde konaklayıp ilçeden Irina Dvizova'ya ait araçla ayrıldığı, 24 Kasım günü de Irina Dvizova'dan doğan oğlu M.K. (5) ile Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Fransa'ya, oradan da Litvanya'ya geçtiği tespit edildi.

Katil zanlısı olduğu belirlenen eski eşin yakalanması için uluslararası yazışmalar yapıldı. Andrej Kuslevic'in yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Rus anne ve kızının cenazelerinin Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. Anne ve kızının cenazesi bir haftadır alınmadı. Cenazelerin 1 hafta daha alınmaması durumunda kimsesizler mezarlığına defin edileceği belirtildi.

Öte yandan Irina Dvizova'nın oğlu David Dvizova sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Herkese teşekkür ediyorum. Cevap veremiyorum, konuşmak istemiyorum. Şu an en önemli şey onları Rusya'ya getirmek. Bu dünya, çok temiz 2 kalpli dünya güzeli kadınları kaybetti" ifadelerini kullandı.