Mesut Yar, Datça’dan başkan aday adayı oldu

GAZETECİ Mesut Yar, "Mutlu ve Mesut bir Datça için Mesut Yar" sloganı ile CHP'den 31 Mart yerel seçimlerinde Muğla'nın Datça ilçesi belediye başkanlığı görevine talip olduğunu duyurdu. Kendisine yeni bir yol çizdiğini söyleyen Yar, Datça'nın mutluluğunu yaşayanlar bilir. 20 yılını Datça'da geçirmiş bir kardeşiniz olarak, memleketin en ücra köşesini mutlu etmeye, biraz farklı sözler söylemeye, biraz mutlu ve mesut etmeye gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Ben Datça'yı çok sevdim. Eğer bir şekilde kendileri de takdir eder 'Mesut abi kapanışı gel buradan yap' derlerse kapanışı oradan yapacağım" dedi