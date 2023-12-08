72 yaşındaki arıcıdan kaliteli bal mesaisi

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki arıcı Cemil Sarıkavak, en kaliteli balı üretebilmek için yoğun mesai harcıyor. Türkiye çam balı üretiminin yaklaşık yüzde 80'inin karşılandığı Muğla'da, arıcılık önemli yer tutuyor. Çam balının yanı sıra değişik tür ve tatlarda bal elde etmek için çaba gösteren arıcılar bal üretiminden önemli gelir elde ediyor. Zengin bitki örtüsüne sahip Muğla coğrafyasında, yaklaşık 150 kovanla kaliteli bal elde eden Sarıkavak, yüksek verim için adeta arı gibi çalışıyor. Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde yarım asırdan fazla arıcılık yapan Sarıkavak, çocukluğundan bu yana arıcılıkla uğraştığını, hem çam balı hem de kendi yaptığı kütüklerde kara kovan balı ürettiğini söyledi. Sarıkavak, "Yaklaşık 30 yıl gezginci arıcılık yaptım ama 10 yıldır gitmiyorum. Arıları yüksek yaylalarda konaklatıyorum" dedi.