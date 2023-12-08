  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Bodrum'da yağmur sonrası mahsur kalanlar böyle kurtarıldı

Bodrum'da yağmur sonrası mahsur kalanlar böyle kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından başlayan yağışlar, Bitez Mahallesi'nde dere taşkınlarına neden oldu. Yağışlar sonucu ev ve yollar sular altında kalırken, itfaiye ekipleri mahsur kalan 4 kişi ile 1 kediyi kurtardı. Yağışlar nedeniyle oluşan su birikintileri yollarda zor anlar yaşanmasına sebep oldu. Ayrıca, Gümbet Mahallesi'nde birçok ağaç devrildi ve Zengin Hüseyin Sokak trafiğe kapatıldı.

DHA
Bodrum’da yağmur sonrası mahsur kalanlar böyle kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kuvvetli yağışla birlikte taşan derenin çevresindeki ev ve yollar su altında kaldı. Evde mahsur kalan 4 kişi ve 1 kediyi, itfaiyeciler kurtardı.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Muğla için yaptığı uyarının ardından Bodrum ilçesinde gece saatlerinden itibaren yağış etkili oldu. Yağmur, öğle saatlerinde etkisini arttırırken; zaman zaman dolu yağdı.

Bitez Mahallesi'nde kuvvetli yağış sonrası dere taştı. Dere yatağının çevresindeki ev ve yolları su bastı. Bir evde mahsur kalan 4 kişi ile 1 kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kurtarılan kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yağışla birlikte yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler de zor anlar yaşadı. Gümbet Mahallesi Zengin Hüseyin Sokak'ta ise çok sayıda ağaç devrildi, sokak trafiğe kapatıldı.

Belediye ekipleri, su birikintilerinin tahliyesi için çalışma başlatırken, tıkanan mangalları da temizledi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA