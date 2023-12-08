  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Tutuklu anne ve babaya akıl sağlığı raporu istendi

Tutuklu anne ve babaya akıl sağlığı raporu istendi

OSMAN AKÇA
Tutuklu anne ve babaya akıl sağlığı raporu istendi

BODRUM'DA yatağında ölü bulunan 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu'nu öldürdükleri iddiasıyla annesi Turcen ile babası Mehmet Halil Sakallıoğlu'nun ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılandığı davanın üçüncü duruşması görüldü.

Otopsi raporunda boyun kemiğinin kırık olduğu tespit edilen Gamze Sakallıoğlu'nun ebeveynleri tutuklanmıştı. Hazırlanan iddianamede, anne ve baba için 'nitelikli kasten öldürme' suçundan "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası" istendi.

Duruşmada anne ve babanın akıl sağlığının yerinde olup olmadığı konusunda Manisa Ruh ve Sinir Sağlığı Hastanesi'nden rapor talep edildi. Ayrıca annenin 15 gün hastanede izlenilmesi ve gözetim altında tutulması istendi. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 31 Ocak 2024 tarihine erteledi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA