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Haberler Muğla Uyuşturucuya narkotik köpeği ‘NAZ’ engeli

Uyuşturucuya narkotik köpeği ‘NAZ’ engeli

OSMAN AKÇA
Uyuşturucuya narkotik köpeği ‘NAZ’ engeli
MUĞLA'NIN merkez ilçesi Menteşe'de, polisin narkotik köpeği 'Naz' ile takside yaptığı aramada 5 kilo 850 gram kubar esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Ekipler, piyasaya uyuşturucu sürüleceği bilgisine ulaştı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Menteşe ilçesindeki uygulama noktasında durdurulan bir takside, narkotik köpeği 'Naz' ile yapılan aramada 5 kilo 850 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Eray Hız, İbrahim Halil Yıldırım, Kemal Çelik ve Ömer Tikbıyık tutuklandı.
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