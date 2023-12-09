Uyuşturucuya narkotik köpeği ‘NAZ’ engeli

MUĞLA'NIN merkez ilçesi Menteşe'de, polisin narkotik köpeği 'Naz' ile takside yaptığı aramada 5 kilo 850 gram kubar esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Ekipler, piyasaya uyuşturucu sürüleceği bilgisine ulaştı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Menteşe ilçesindeki uygulama noktasında durdurulan bir takside, narkotik köpeği 'Naz' ile yapılan aramada 5 kilo 850 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Eray Hız, İbrahim Halil Yıldırım, Kemal Çelik ve Ömer Tikbıyık tutuklandı.